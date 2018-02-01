Приморский суд закрыл дело по иску Росгидромета к «народному синоптику»

Приморский суд закрыл дело по иску Росгидромета к
синоптику-любителю Руслану Юрковскому за истечением срока давности. Метеорологи со стажем пытались запретить «народному синоптику» делать прогнозы, которые зачастую сбывались. Однако теперь Юрковскому придется тщательнее подбирать слова.
Руслан Юрковский создал сайт, на котором делился своими наблюдениями за погодой, и, как уверяет, одним из первых предупредил приморцев о надвигающихся тайфунах, которые обрушились на регион в 2015 году. За это Юрковский получил народное признание, но вскоре его предупредили: если он хочет говорить о погоде, следует приобрести лицензию.
Александра Василевская, начальник центра специализированного обслуживания Примгидрометцентра: «В его случае незаконны вообще любые предупреждения, а штормовые предупреждения об опасных явлениях являются прерогативой только Росгидромета и его территориальных органов».
Но Руслан Юрковский уверяет: хоть он и любитель, к делу подходит профессионально. Чтобы понять, например, откуда ветер дует и сколько выпадет снега, он использует специальные синоптические карты — они есть в Интернете в открытом доступе.
Теперь «народный синоптик» намерен посоветоваться с юристами и досконально изучить законодательство, чтобы снова не угодить в немилость метеорологов.
Александра Василевская, начальник центра специализированного обслуживания Примгидрометцентра: «В его случае незаконны вообще любые предупреждения, а штормовые предупреждения об опасных явлениях являются прерогативой только Росгидромета и его территориальных органов».
Но Руслан Юрковский уверяет: хоть он и любитель, к делу подходит профессионально. Чтобы понять, например, откуда ветер дует и сколько выпадет снега, он использует специальные синоптические карты — они есть в Интернете в открытом доступе.
Теперь «народный синоптик» намерен посоветоваться с юристами и досконально изучить законодательство, чтобы снова не угодить в немилость метеорологов.
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