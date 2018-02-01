ЦИК: только Путин представил подписи, собранные во всех регионах России

Только Владимир Путин представил в ЦИК подписи, собранные во всех российских регионах. Об этом сегодня заявили в Центризбиркоме.
В предвыборной гонке продолжают участвовать восемь человек. У шести кандидатов сейчас идет проверка подписей. Двое — Павел Грудинин и Владимир Жириновский — как представители парламентских партий уже прошли регистрацию.
По данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин — единственный из шести кандидатов, представивший подписи избирателей из всех регионов страны.
ЦИК завершил прием подписей для регистрации кандидатов на выборах накануне вечером. Сотрудники избирательного штаба действующего президента, который баллотируется как самовыдвиженец, принесли 315 тысяч подписных листов в ЦИК еще 29 января. Это лишь малая часть от собранных волонтерами полутора миллионов подписей.
Напомним, кандидатам от непарламентских партий нужно было сдать в ЦИК не менее 100 тысяч подписных листов и не более 105 тысяч подписей. А для самовыдвиженцев установлен более высокий порог — не менее 300 тысяч, но и не более 315 тысяч.
По данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин — единственный из шести кандидатов, представивший подписи избирателей из всех регионов страны.
ЦИК завершил прием подписей для регистрации кандидатов на выборах накануне вечером. Сотрудники избирательного штаба действующего президента, который баллотируется как самовыдвиженец, принесли 315 тысяч подписных листов в ЦИК еще 29 января. Это лишь малая часть от собранных волонтерами полутора миллионов подписей.
Напомним, кандидатам от непарламентских партий нужно было сдать в ЦИК не менее 100 тысяч подписных листов и не более 105 тысяч подписей. А для самовыдвиженцев установлен более высокий порог — не менее 300 тысяч, но и не более 315 тысяч.
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