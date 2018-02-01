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    «Аэрофлот» заключил контракт на 50 самолетов МС-21

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    «Аэрофлот» заключил контракт на 50 самолетов МС-21

    «Аэрофлот» заключил контракт на 50 самолетов <nobr>МС-21</nobr>

    Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев и глава «Ростеха» Сергей Чемезов подписали контракт на поставку авиакомпании 50 самолетов МС-21.

    Согласно документу, самолеты МС-21–300 будут предоставлены «Аэрофлоту» в операционный лизинг на 12 лет с возможностью пролонгации на два года не более трех раз.

    Ожидается, что первый авиалайнер будет поставлен в первом квартале 2020 года, а завершатся поставки в 2026 году. Сумма лизинговых платежей и резервов на их техническое обслуживание составит более $5 млрд, отмечает «Интерфакс».

    МС-21 — новый ближне-среднемагистральный самолет, который, по расчетам разработчиков, должен составить конкуренцию Boeing-737 и Airbus-320. Серийное производство планируется начать с 2019 года.

    «Аэрофлот» получит лайнеры, рассчитанные на перевозку 169 пассажиров. На первом этапе самолеты будут оснащать двигателями PW1400G американской Pratt & Whitney. Начиная с 26-го самолета, авиакомпания имеет опцию получать машины с новыми российскими моторами ПД-14, разрабатываемые в России.

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