«Аэрофлот» заключил контракт на 50 самолетов МС-21

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев и глава «Ростеха» Сергей Чемезов подписали контракт на поставку авиакомпании 50 самолетов
МС-21.
Согласно документу, самолеты МС-21–300 будут предоставлены «Аэрофлоту» в операционный лизинг на 12 лет с возможностью пролонгации на два года не более трех раз.
Ожидается, что первый авиалайнер будет поставлен в первом квартале 2020 года, а завершатся поставки в 2026 году. Сумма лизинговых платежей и резервов на их техническое обслуживание составит более $5 млрд, отмечает «Интерфакс».
МС-21 — новый ближне-среднемагистральный самолет, который, по расчетам разработчиков, должен составить конкуренцию Boeing-737 и Airbus-320. Серийное производство планируется начать с 2019 года.
«Аэрофлот» получит лайнеры, рассчитанные на перевозку 169 пассажиров. На первом этапе самолеты будут оснащать двигателями PW1400G американской Pratt & Whitney. Начиная с 26-го самолета, авиакомпания имеет опцию получать машины с новыми российскими моторами ПД-14, разрабатываемые в России.
Ожидается, что первый авиалайнер будет поставлен в первом квартале 2020 года, а завершатся поставки в 2026 году. Сумма лизинговых платежей и резервов на их техническое обслуживание составит более $5 млрд, отмечает «Интерфакс».
МС-21 — новый ближне-среднемагистральный самолет, который, по расчетам разработчиков, должен составить конкуренцию Boeing-737 и Airbus-320. Серийное производство планируется начать с 2019 года.
«Аэрофлот» получит лайнеры, рассчитанные на перевозку 169 пассажиров. На первом этапе самолеты будут оснащать двигателями PW1400G американской Pratt & Whitney. Начиная с 26-го самолета, авиакомпания имеет опцию получать машины с новыми российскими моторами ПД-14, разрабатываемые в России.
Комментарии