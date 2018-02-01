Канадский сенат изменил слова гимна на «гендерно-нейтральные»

Сенат Канады в третьем чтении одобрил законопроект об изменении слов в тексте гимна на
«гендерно-нейтральные».
Речь идет об английской версии канадского гимна. Изменения коснулись строки «Патриотизм — удел твоих сынов». Вопросы возникли к слову «сынов». Текст решили заменить на «гендерно-нейтральный».
Таким образом, теперь строчка гимна звучит следующим образом: «Патриотизм — удел нас всех». О принятии этого решении сообщили в Twitter верхней палаты канадского парламента.
Примечательно, что гимн на французском языке остался неизменным, поскольку в этой версии нет слов, указывающих на пол.
Песня O Canada стала официальным гимном страны в 1980-м. За минувшие годы вносили 12 законопроектов о пересмотре текста. Причиной было то самое слово «сыны». Многие считали, что оно делает гимн дискриминационным. Но все прошлые попытки изменить слова песни провалились.
Таким образом, теперь строчка гимна звучит следующим образом: «Патриотизм — удел нас всех». О принятии этого решении сообщили в Twitter верхней палаты канадского парламента.
Bill #C210 has been adopted in the Senate at third reading: https://t.co/d9NSvFdwXb #SenCA #cdnpoli pic.twitter.com/eQ616r2rhs— Senate of Canada (@SenateCA) 31 января 2018 г.
Примечательно, что гимн на французском языке остался неизменным, поскольку в этой версии нет слов, указывающих на пол.
Песня O Canada стала официальным гимном страны в 1980-м. За минувшие годы вносили 12 законопроектов о пересмотре текста. Причиной было то самое слово «сыны». Многие считали, что оно делает гимн дискриминационным. Но все прошлые попытки изменить слова песни провалились.
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