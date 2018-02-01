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    Канадский сенат изменил слова гимна на «гендерно-нейтральные»

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Канадский сенат изменил слова гимна на <nobr>«гендерно-нейтральные»</nobr>

    Канадский сенат изменил слова гимна на «гендерно-нейтральные»

    Канадский сенат изменил слова гимна на <nobr>«гендерно-нейтральные»</nobr>
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Сенат Канады в третьем чтении одобрил законопроект об изменении слов в тексте гимна на «гендерно-нейтральные».

    Речь идет об английской версии канадского гимна. Изменения коснулись строки «Патриотизм — удел твоих сынов». Вопросы возникли к слову «сынов». Текст решили заменить на «гендерно-нейтральный».

    Таким образом, теперь строчка гимна звучит следующим образом: «Патриотизм — удел нас всех». О принятии этого решении сообщили в Twitter верхней палаты канадского парламента.




    Примечательно, что гимн на французском языке остался неизменным, поскольку в этой версии нет слов, указывающих на пол.

    Песня O Canada стала официальным гимном страны в 1980-м. За минувшие годы вносили 12 законопроектов о пересмотре текста. Причиной было то самое слово «сыны». Многие считали, что оно делает гимн дискриминационным. Но все прошлые попытки изменить слова песни провалились.

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