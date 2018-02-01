Канадский сенат изменил слова гимна на «гендерно-нейтральные»

Речь идет об английской версии канадского гимна. Изменения коснулись строки «Патриотизм — удел твоих сынов». Вопросы возникли к слову «сынов». Текст решили заменить на «гендерно-нейтральный».Таким образом, теперь строчка гимна звучит следующим образом: «Патриотизм — удел нас всех». О принятии этого решении сообщили в Twitter верхней палаты канадского парламента.Примечательно, что гимн на французском языке остался неизменным, поскольку в этой версии нет слов, указывающих на пол.Песня O Canada стала официальным гимном страны в 1980-м. За минувшие годы вносили 12 законопроектов о пересмотре текста. Причиной было то самое слово «сыны». Многие считали, что оно делает гимн дискриминационным. Но все прошлые попытки изменить слова песни провалились.