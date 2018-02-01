На Урале учительница отобрала почетную грамоту у школьницы, не сдавшей 300 рублей

Прокуратура в Свердловской области проверит информацию о том, что учительница в одной из школ Режевского района публично отобрала у девочки почетную грамоту
из-за того, что та якобы не сдала 300 рублей на нужды класса.
Внимание к этому случаю привлек депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин. Парламентарий написал на своей странице в Facebook, что к нему обратились жители села Глинское, которые рассказали об инциденте в школе, когда учительница вручила грамоту девочке, а потом потребовала ее обратно из-за того, что та будто бы не сдала деньги на нужды школы. По словам Ионина, девочка приняла слова педагога близко к сердцу и сейчас вынуждена посещать психолога.
Из сообщения прокуратуры: «Будем выяснять, действительно ли этой девочке полагалась грамота за успехи в учебе, и будем проверять, почему она ей не была выдана и что за поборы требовал учитель от ученицы школы».
Мать девочки Анастасия Наговицына на своей странице в соцсети сообщила, что инцидент произошел еще в конце декабря 2017 года.
Анастасия Наговицына: «По окончании четверти и в преддверии Нового года учитель вручала грамоты за хорошее поведение и за успехи в учебе. Раздав грамоты, напечатанные на оранжевом листе формата А4, и моей дочери тоже вручила грамоту. Начала говорить, что в школе бумаги не хватает. И обратилась к Оле: „Я распечатала на тебя тоже грамоту, а ты не сдала на нужды класса, почему я должна тебе давать ее за счет сданных денег другими детьми? Сдай обратно грамоту“. Дочь положила ее на парту. Подумав, что учитель пошутила, убрала грамоту снова в портфель. Затем учитель снова сказала: „Оля, отдай грамоту“».
Мать девочки отметила, что на нужды класса родители сдают деньги добровольно. Она подчеркнула, что подобные действия педагога не заставят ее сдать деньги.
Из сообщения прокуратуры: «Будем выяснять, действительно ли этой девочке полагалась грамота за успехи в учебе, и будем проверять, почему она ей не была выдана и что за поборы требовал учитель от ученицы школы».
Мать девочки Анастасия Наговицына на своей странице в соцсети сообщила, что инцидент произошел еще в конце декабря 2017 года.
Анастасия Наговицына: «По окончании четверти и в преддверии Нового года учитель вручала грамоты за хорошее поведение и за успехи в учебе. Раздав грамоты, напечатанные на оранжевом листе формата А4, и моей дочери тоже вручила грамоту. Начала говорить, что в школе бумаги не хватает. И обратилась к Оле: „Я распечатала на тебя тоже грамоту, а ты не сдала на нужды класса, почему я должна тебе давать ее за счет сданных денег другими детьми? Сдай обратно грамоту“. Дочь положила ее на парту. Подумав, что учитель пошутила, убрала грамоту снова в портфель. Затем учитель снова сказала: „Оля, отдай грамоту“».
Мать девочки отметила, что на нужды класса родители сдают деньги добровольно. Она подчеркнула, что подобные действия педагога не заставят ее сдать деньги.
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