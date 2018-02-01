Минобороны рекомендовало США отказаться от полетов самолетов-разведчиков у границ России

В Минобороны прокомментировали заявление Пентагона о том, что 29 января российский
Су-27 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика.
В российском военном ведомстве рекомендовали США отказаться от полетов самолетов-разведчиков у российских границ или договориться о правилах их проведения, передает «Интерфакс».
Минобороны РФ: «Воздушно-космические силы и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства РФ. Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения».
Таким образом в Минобороны прокомментировали заявление Госдепа США о том, что российский самолет опасно сблизился с американским, когда вылетел на перехват 29 января в небе над Чёрным морем.
Минобороны РФ: «Воздушно-космические силы и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства РФ. Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения».
Таким образом в Минобороны прокомментировали заявление Госдепа США о том, что российский самолет опасно сблизился с американским, когда вылетел на перехват 29 января в небе над Чёрным морем.
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