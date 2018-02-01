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    Таиланд ввел запрет на курение на 24 популярных пляжах. курение, Таиланд, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТаиланд ввел запрет на курение на 24 популярных пляжах

    Таиланд ввел запрет на курение на 24 популярных пляжах

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    Таиланд ввел запрет на курение на 24 популярных пляжах

    Таиланд ввел запрет на курение на 24 популярных пляжах

    Таиланд ввел запрет на курение на 24 популярных пляжах

      С сегодняшнего дня в Таиланде запрещено курение на пляжах. Нарушителям придется заплатить штраф в размере более 3000 долларов, а то и сесть в тюрьму на срок до года.

      Нововведение касается 24 наиболее популярных пляжных зон. Среди них любимые курорты российских туристов — остров Пхукет и город Паттайя.

      Введение запрета власти объясняли множеством окурков, которые утопают в прибрежном песке. Сообщается, что на пляжах заранее повесили предупредительные таблички, а недалеко от входов оборудовали курилки.

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