Таиланд ввел запрет на курение на 24 популярных пляжах

С сегодняшнего дня в Таиланде запрещено курение на пляжах. Нарушителям придется заплатить штраф в размере более 3000 долларов, а то и сесть в тюрьму на срок до года.
Нововведение касается 24 наиболее популярных пляжных зон. Среди них любимые курорты российских туристов — остров Пхукет и город Паттайя.
Введение запрета власти объясняли множеством окурков, которые утопают в прибрежном песке. Сообщается, что на пляжах заранее повесили предупредительные таблички, а недалеко от входов оборудовали курилки.
Введение запрета власти объясняли множеством окурков, которые утопают в прибрежном песке. Сообщается, что на пляжах заранее повесили предупредительные таблички, а недалеко от входов оборудовали курилки.
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