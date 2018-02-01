Суд в Лондоне обязал российского бизнесмена Ахмедова выплатить экс-супруге $645 млн

Британский суд вынес решение в рамках бракоразводного процесса российского предпринимателя Фархада Ахмедова и Татьяны Ахмедовой.
Суд обязал предпринимателя выплатить бывшей жене 453 млн фунтов стерлингов (около 645 млн долларов). Об этом пишет газета The Times.
В 2016 году Высокий суд Лондона постановил, что Ахмедов должен передать своей бывшей жене 41,5% своего состояния. Адвокаты бизнесмена оспаривали это решение.
По данным СМИ, это был один из самых дорогих разводов в истории суда. Ахмедов настаивал, что внес особый вклад в семейный бюджет, но суд не согласился с его позицией.
Фархад с Татьяной переехали в Лондон в 1993-м вместе с двумя сыновьями. По данным издания, они жили в особняке стоимостью 39 млн фунтов (55,6 млн долларов) в графстве Суррей. Кроме того, у семьи Ахмедовых в собственности был загородный дом за 27,8 млн фунтов (39,6 млн долларов). Газета также отмечает, что Ахмедов — близкий друг российского миллиардера Романа Абрамовича.
Напомним, что Ахмедов попал в так называемый кремлевский список, который на днях опубликовал Минфин США. В него вошли высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены из России.
В 2016 году Высокий суд Лондона постановил, что Ахмедов должен передать своей бывшей жене 41,5% своего состояния. Адвокаты бизнесмена оспаривали это решение.
По данным СМИ, это был один из самых дорогих разводов в истории суда. Ахмедов настаивал, что внес особый вклад в семейный бюджет, но суд не согласился с его позицией.
Фархад с Татьяной переехали в Лондон в 1993-м вместе с двумя сыновьями. По данным издания, они жили в особняке стоимостью 39 млн фунтов (55,6 млн долларов) в графстве Суррей. Кроме того, у семьи Ахмедовых в собственности был загородный дом за 27,8 млн фунтов (39,6 млн долларов). Газета также отмечает, что Ахмедов — близкий друг российского миллиардера Романа Абрамовича.
Напомним, что Ахмедов попал в так называемый кремлевский список, который на днях опубликовал Минфин США. В него вошли высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены из России.
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