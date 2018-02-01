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    Водитель внедорожника дважды переехал подростка на Камчатке и сбежал. автомобили, дети и подростки, ДТП, Камчатка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодитель внедорожника дважды переехал подростка на Камчатке и сбежал

    Водитель внедорожника дважды переехал подростка на Камчатке и сбежал

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    Водитель внедорожника дважды переехал подростка на Камчатке и сбежал

    Водитель внедорожника дважды переехал подростка на Камчатке и сбежал

    Водитель внедорожника дважды переехал подростка на Камчатке и сбежал

      Следователи побеседовали с водителем, который дважды наехал на подростка и скрылся с места происшествия. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

      Судя по кадрам, внедорожник выезжал с парковки, сдавая задним ходом. А за машиной на снегокате сидел 11-летний мальчик. Видимо, он вышел из подъезда и кого-то ждал. Водитель не заметил ребенка и, сдавая назад, сбил его, а потом переехал снова и скрылся с места происшествия.

      У ребенка диагностировали перелом костей таза, перелом правого бедра, травматический шок первой степени. Известно, что ребенка уже перевели из реанимации в палату. По словам водителя, он не заметил мальчика, когда совершал маневр.

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