Водитель внедорожника дважды переехал подростка на Камчатке и сбежал

Следователи побеседовали с водителем, который дважды наехал на подростка и скрылся с места происшествия. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Судя по кадрам, внедорожник выезжал с парковки, сдавая задним ходом. А за машиной на снегокате сидел 11-летний мальчик. Видимо, он вышел из подъезда и кого-то ждал. Водитель не заметил ребенка и, сдавая назад, сбил его, а потом переехал снова и скрылся с места происшествия.



У ребенка диагностировали перелом костей таза, перелом правого бедра, травматический шок первой степени. Известно, что ребенка уже перевели из реанимации в палату. По словам водителя, он не заметил мальчика, когда совершал маневр.