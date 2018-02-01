Воспитательницу детсада из Екатеринбурга уличили в издевательствах над детьми

В Екатеринбурге воспитателя детского сада разоблачили ее же подопечные. Причем сделали они это лишь после вмешательства психологов. К специалистам пришлось обратиться родителям малышей — они забили тревогу, заметив, что дети странно реагируют на разговоры о дошкольном учреждении. Любое упоминание вызывало у них неподдельный страх.

Историей уже заинтересовались сотрудники Следственного комитета, им стали известны некоторые факты биографии женщины, работающей с детьми, которые она тщательно скрывала.



Четырехлетний Арсений выглядит вполне здоровым и, кажется, не нуждается в том, чтобы за его питанием как-то пристально следили и тем более заставляли есть. Но, по словам матери, воспитательница кормила его исключительно через силу. Да так, что теперь ребенок вспоминает об этом с содроганием.



Наталья Антропова, мать бывшего воспитанника детского сада: «Как она больно кормит, ребенок просто берет ложку и показывает вот так, ударяет себя. И кричит она, ругается».



Специалист подтвердил, что у Арсения невротическое расстройство и что стоит с мальчиком заговорить о садике, настроение у него резко портится. К воспитателю Елене Сельковой претензии есть и у других родителей.



Екатерина Чащаева, мать бывшего воспитанника детского сада: «Он не хотел кушать, она ему надавила на горло, сказала, что надо кушать со словами „задушу“».



Полина Косова, мать бывшего воспитанника детского сада: «У него была сильно разбита губа, весь подбородок синий был. Вот он мне сказал, что я не с качелей упал, это секрет большой, и воспитатель сказал не рассказывать маме».



А сотрудников прокуратуры насторожила биография сотрудницы детского сада. Как следует из документов, Елена Селькова не имела достаточных знаний, чтобы работать с детьми. Проверку начали и сотрудники СК.



С возмущенными родителями воспитательница старается не контактировать. При этом уходить из детского сада она не собирается. После вмешательства прокуратуры Елену Селькову перевели на другую должность. Теперь она отвечает за хранение и выдачу постельного белья.



Подробности — в видеоматериале.