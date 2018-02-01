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    Перестрелка полицейских и грабителей в Петербурге попала на видео. кражи и ограбления, погоня, полиция, Санкт-Петербург, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПерестрелка полицейских и грабителей в Петербурге попала на видео

    Перестрелка полицейских и грабителей в Петербурге попала на видео

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    Перестрелка полицейских и грабителей в Петербурге попала на видео

    Перестрелка полицейских и грабителей в Петербурге попала на видео

    Перестрелка полицейских и грабителей в Петербурге попала на видео

      Полицейские разыскивают третьего подозреваемого в ограблении ювелирного салона на юго-востоке Санкт-Петербурга. Его подельники, пытаясь скрыться от полицейских, открыли огонь. Один из правоохранителей был ранен, сейчас он в больнице.

      Следователи возбудили уголовное дело по двум статья — «Разбой» и «Покушение на жизнь представителя правоохранительных органов». Ключевые моменты происшествия почти целиком сняты очевидцами и камерами наблюдения.

      На кадрах видно, как серебристая иномарка на большой скорости вылетела на красный и врезалась в другую машину. Через секунду окружающим становится ясно: это не просто ДТП, идет полицейская погоня за бандой налетчиков.

      К разбитой машине подбегают сотрудники полиции, но в ответ сразу раздаются выстрелы. Первого полицейского расстреливают практически в упор из автомобиля. Он успевает отползти, и, когда через несколько секунд из машины выбегает тот, кто и стрелял, сержант тоже открывает огонь — несколько попаданий, и злоумышленник сразу падает. С другой стороны машины выбегают еще двое. Стрельба продолжается. На заднем плане видно, как за ними устремляется полицейская машина.

      Вся эта драма развернулась на оживленном перекрестке при десятках свидетелей. В автобусах и трамваях водители советовали пассажирам пригнуться или лечь на пол.

      Полицейский был ранен в голень. А налетчик у машины получил тяжелые ранения. Он был вооружен пистолетом Стечкина — редкое оружие. Гильзы и пистолет теперь изучают криминалисты.

      Один из бандитов не смог далеко убежать. Оценив перспективы, на трамвайных путях он поднял руки. Этот участник банды был ранен в плечо и, возможно, решил сдаться, чтобы сохранить себе жизнь. Через несколько минут задержанного забрала скорая.

      Погоне предшествовало ограбление ювелирного магазина. Налетчики угрожали оружием в магазине, но до стрельбы не дошло. Действовали в масках, охранника сразу заставили лечь на пол, а после этого вскрыли витрины с драгоценностями. Сегодня этот ювелирный салон уже снова работает.

      От ювелирного до перекрестка, где произошла перестрелка, — несколько километров. Направление очевидно: злоумышленники планировали выехать из города. Но план «Перехват» сработал. Иномарку заметили сотрудники патрульно-постовой службы.

      Жизни сотрудника полиции ничто не угрожает, открывшие стрельбу по полицейским двое налетчиков находятся в тяжелом состоянии в больнице. Третьему преступнику все же удалось уйти от преследования.

      Ирина Волк, официальный представитель МВД: «Сумма ущерба составила около 60 млн рублей. Все похищенные ценности изъяты».

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