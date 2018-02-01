Александр Серов раскроет свою главную тайну в программе «Секрет на миллион»

В субботу, 3 февраля, в программе «Секрет на миллион» станет известна тайна, которую народный артист России Александр Серов хранил 30 лет, но решился открыть только Лере Кудрявцевой.
О его главной тайне не догадывались ни родные, ни поклонники артиста, но ведущей программы «Секрет на миллион» удалось узнать правду, перед которой померкнет все, что о Серове знала страна. Только для НТВ артист сделал исключение и впервые признался в том, что скрывал даже от самых близких.
Также певец поделился с ведущей новой порцией откровений: как он чувствует себя в 63 года, почему на гастролях его сопровождают сразу два врача, а также зачем ему иномарка по цене самолета и сколько таких автомобилей в его гараже.
Любимец публики рассказал, как уговорил дочь после развода жить с ним, а не с матерью. Также он признался, что ревнует, когда Мишель бывает в гостях у бывшей жены, и откровенно поведал о причине, по которой он против общения дочери и экс-супруги, хотя та счастлива с другим мужчиной, а Серов одинок.
Но о самом главном телезрители узнают в финале. Станет ли Александр Серов третьим участником в истории программы «Секрет на миллион», сделавшим признание, стоимость которому миллион?
Подробности откровенного разговора смотрите в субботу, 3 февраля, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru в программе «Секрет на миллион».
Также певец поделился с ведущей новой порцией откровений: как он чувствует себя в 63 года, почему на гастролях его сопровождают сразу два врача, а также зачем ему иномарка по цене самолета и сколько таких автомобилей в его гараже.
Любимец публики рассказал, как уговорил дочь после развода жить с ним, а не с матерью. Также он признался, что ревнует, когда Мишель бывает в гостях у бывшей жены, и откровенно поведал о причине, по которой он против общения дочери и экс-супруги, хотя та счастлива с другим мужчиной, а Серов одинок.
Но о самом главном телезрители узнают в финале. Станет ли Александр Серов третьим участником в истории программы «Секрет на миллион», сделавшим признание, стоимость которому миллион?
Подробности откровенного разговора смотрите в субботу, 3 февраля, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru в программе «Секрет на миллион».
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