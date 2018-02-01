Патриарх Кирилл принимает поздравления с годовщиной интронизации

Более 200 епископов Русской православной церкви, а также гости из поместных церквей других стран собрались сегодня в храме Христа Спасителя. Там прошло богослужение в честь девятой годовщины интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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Возглавил литургию сам предстоятель. Поздравления в свой адрес он принимает два раза в год: 24 мая в день тезоименитства и 1 февраля — в день вступления на патриарший престол.



По уже сложившейся в последнее время традиции, патриарх вместо букетов цветов, которые принято дарить, призвал перечислять средства на благотворительные цели. А именно — на покупку машины скорой помощи для церковной больницы святителя Алексия.



Также в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить предстоятеля Русской православной церкви с годовщиной интронизации, приехал Владимир Путин. Президент подарил патриарху букет белых роз.