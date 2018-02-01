Жители ДНР рассказали, как годами живут в бомбоубежищах из-за обстрелов ВСУ

За минувшие сутки украинские силовики выпустили по населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой народной республики более 500 боеприпасов. При обстрелах использовали боевые машины, минометы, а также гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Спасаясь от огня, многие горожане переезжают в бомбоубежища. И не на день, а на годы.

Судя по разведданным, ВСУ готовятся к новому наступлению. Параллельно обстреливаются жилые кварталы. На окраинах Донецка люди до сих пор прячутся от них в бомбоубежищах. В поселке Трудовские живут 14 человек, в основном пенсионеры. У кого дом разрушен полностью, у кого уцелел, но возвращаться туда небезопасно.



Мария Ивановна Ткаченко пережила Великую Отечественную, она помнит немецкие бомбардировки. На старости лет довелось испытать и украинские. В бомбоубежище она живет с 2015 года. Уезжать из родного города, подальше от войны, не собирается.



Мария Ткаченко: «Самый лучший — это Донецк наш. Самый красивый город, это наша родина. Почему они нам такое сделали, не знаю».



Бомбоубежище было построено еще в 1970-х, на случай ядерной войны. Но оно не приспособлено для длительного проживания.



Неля Школьник, помощник депутата народного совета ДНР: «Здесь люди не должны находиться больше двух суток. По закону, от 20 минут до двух дней. Но так как у нас война, люди живут здесь годами. Потому что каждый день опасность, каждый вечер. И неизвестно, что будет завтра».



Есть электричество, еду готовят на плитке. Она же и единственный источник тепла. После закрытия соседней шахты из-за обстрелов помещения не отапливаются. Ночью температура опускается почти до нуля. Поэтому волонтеры привезли не только продукты и лекарства, но и печку-буржуйку.



Настя Михайловская, волонтер: «Конечно, для них это в первую очередь внимание. Когда мы говорим, что мы из России, это для них просто как бальзам на сердце. Они понимают, что их не забыли. Первые годы сердце кровью обливалось, когда мы приезжали в 2015 году и находили замерзших, мертвых стариков, которые не могли выйти из домов после артобстрелов».



На стенах рядом с агитационными плакатами и инструкциями по выживанию при ядерном ударе развешаны и репродукции икон. С мольбами о скорейшем прекращении войны жители подземелья ходят в местный храм. Службы там не прекращались даже во времена активных боевых действий.



Подробности — в видеоматериале.