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    В Волгограде почтили память участников Сталинградской битвы. Великая Отечественная война, Волгоград, история, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Волгограде почтили память участников Сталинградской битвы

    В Волгограде почтили память участников Сталинградской битвы

    1 комментарий
    В Волгограде почтили память участников Сталинградской битвы

    В Волгограде почтили память участников Сталинградской битвы

    В Волгограде почтили память участников Сталинградской битвы

      В Волгограде сегодня начались масштабные памятные акции в честь 75-летия победы в Сталинградской битве.

      Основные торжества намечены на завтра. А сегодня сотни жителей и гостей города пришли на площадь Павших борцов и возложили цветы к Вечному огню. Память погибших почтили минутой молчания.

      Среди тех, кто отмечает юбилей разгрома фашистов в Сталинграде, есть и фронтовики, которые защищали город. Один из них, 94-летний Михаил Щербенко, специально приехал из Брянска и привез с собой внуков и правнука.

      Михаил Щербенко: ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы: «Молодому поколению показать, как надо защищать свою страну, родину, она у нас одна — Россия. И мы в тяжелых условиях 1942 года отстояли».

      Завершилась церемония торжественным маршем роты почетного караула. Сталинградская битва считается переломным событием всей Великой Отечественной. Юбилею победы в этом сражении указом президента присвоен федеральный статус.

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