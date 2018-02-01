В Волгограде почтили память участников Сталинградской битвы

В Волгограде сегодня начались масштабные памятные акции в честь 75-летия победы в Сталинградской битве.

Основные торжества намечены на завтра. А сегодня сотни жителей и гостей города пришли на площадь Павших борцов и возложили цветы к Вечному огню. Память погибших почтили минутой молчания.



Среди тех, кто отмечает юбилей разгрома фашистов в Сталинграде, есть и фронтовики, которые защищали город. Один из них, 94-летний Михаил Щербенко, специально приехал из Брянска и привез с собой внуков и правнука.



Михаил Щербенко: ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы: «Молодому поколению показать, как надо защищать свою страну, родину, она у нас одна — Россия. И мы в тяжелых условиях 1942 года отстояли».



Завершилась церемония торжественным маршем роты почетного караула. Сталинградская битва считается переломным событием всей Великой Отечественной. Юбилею победы в этом сражении указом президента присвоен федеральный статус.