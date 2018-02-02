Кто стоит за организацией «аттракционов смерти»: расследование НТВ

Цена острых ощущений высока. По словам экспертов, каждый год в России погибают и пропадают без вести более двух тысяч экстремалов. Однако любителей ходить по краю меньше не становится. Это даже при том, что большинство организаторов подобных аттракционов работают незаконно. Понятно, что никаких гарантий, позволяющих сохранить жизнь и здоровье, такие торговцы адреналином не дают.
Еще лет 30 назад экстремальные хобби можно было по пальцам перечесть. В настоящее время их больше четырех десятков. Среди самых экзотических — вулканобординг (это спуск на специальных досках по склону вулкана), а еще — скаякинг, поклонники которого выпрыгивают на небольших лодках из самолета с парашютом.
Но даже более привычные виды экстремальных развлечений таят в себе огромную опасность и требуют тщательной подготовки. Тем, кто хочет ощутить прилив адреналина, организаторы подобных аттракционов обещают: риска ноль, эмоций масса. Однако доверившись непрофессионалу, для которого важны только деньги, можно поплатиться и собственным здоровьем, и даже жизнью.
Огромное количество аттракционов, которые предлагают вам острые ощущения, сегодня не контролируются и не регулируются законодательством, только плати и получай удовольствие. Мало кто думает о здоровье, практически все думают о возможности получения дохода.
Один из трагических случаев, связанных с халатностью организатора, произошел в Томской области. Вместо ярких эмоций от роупджампинга любители пощекотать нервы получили страшные увечья. Чудовищную ошибку, предполагают сыщики, допустил 22-летний организатор экстремального аттракциона, который неправильно рассчитал длину веревки. Михаил Холбутаев несколько раз прыгнул сам, потом стал сбрасывать на тарзанке всех желающих.
Как зарабатывают миллионы на безрассудстве? Кто стоит за организацией самой экстремальной экскурсии по Москве? И как люди попадают в руки маньяка за свои же кровные? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
Но даже более привычные виды экстремальных развлечений таят в себе огромную опасность и требуют тщательной подготовки. Тем, кто хочет ощутить прилив адреналина, организаторы подобных аттракционов обещают: риска ноль, эмоций масса. Однако доверившись непрофессионалу, для которого важны только деньги, можно поплатиться и собственным здоровьем, и даже жизнью.
Огромное количество аттракционов, которые предлагают вам острые ощущения, сегодня не контролируются и не регулируются законодательством, только плати и получай удовольствие. Мало кто думает о здоровье, практически все думают о возможности получения дохода.
Один из трагических случаев, связанных с халатностью организатора, произошел в Томской области. Вместо ярких эмоций от роупджампинга любители пощекотать нервы получили страшные увечья. Чудовищную ошибку, предполагают сыщики, допустил 22-летний организатор экстремального аттракциона, который неправильно рассчитал длину веревки. Михаил Холбутаев несколько раз прыгнул сам, потом стал сбрасывать на тарзанке всех желающих.
Как зарабатывают миллионы на безрассудстве? Кто стоит за организацией самой экстремальной экскурсии по Москве? И как люди попадают в руки маньяка за свои же кровные? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
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