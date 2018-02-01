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    С Джима Керри сняли обвинения в причастности к убийству подруги

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    С Джима Керри сняли обвинения в причастности к убийству подруги

    С Джима Керри сняли обвинения в причастности к убийству подруги

    С Джима Керри сняли обвинения в причастности к убийству подруги
  • Фото: Associated Press © 2018, Domenico Stinellis

    • Канадско-американский комик и киноактер Джим Керри освобожден от всех обвинений в убийстве визажистки Катрионы Уайт в 2015 году, с которой он тогда состоял в близких отношениях.

    Как сообщил журнал The Hollywood Reporter, все иски в адрес актера были отклонены 25 января. Информации по мотивировке решения суда не приводится.

    Напомним, в 2015 году Уайт скончалась от передозировки рецептурных лекарств, после чего ее родственники подали судебные иски против артиста, обвинив Керри в том, что он предоставил Уайт препараты, ставшие причиной ее гибели.

    В свою очередь в сентябре прошлого года адвокат актера подал встречный иск, заявляя, что обвинения в адрес Керри — попытка нажиться на его популярности.

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