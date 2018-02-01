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    Гатилов назначен постпредом РФ при отделении ООН в Женеве

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Трефилов
    Гатилов назначен постпредом РФ при отделении ООН в Женеве

    Гатилов назначен постпредом РФ при отделении ООН в Женеве

    Гатилов назначен постпредом РФ при отделении ООН в Женеве
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Трефилов

    • Президент РФ Владимир Путин назначил Геннадия Гатилова постоянным представителем РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Алексей Бородавкин освобожден от обязанностей постпреда.

    Как говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, Гатилов также назначен по совместительству постпредом РФ при Конференции по разоружению в Женеве.

    Другими указами президента Гатилов освобожден от должности замглавы МИД РФ в связи с переходом на другую работу, а Алексей Бородавкин — от обязанностей постпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

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