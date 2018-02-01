ФСБ: ликвидирован член ИГ, готовивший теракт в Нижнем Новгороде в день выборов

В ФСБ сообщили, что силами спецподразделений уничтожен террорист, который готовил атаку в Нижнем Новгороде.

Террорист при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован. Как сообщили в ФСБ, он входил в запрещенную в России группировку «Исламское государство». Согласно оперативным даннным, он был выходцем из стран ближнего зарубежья.



Центр общественных связей ФСБ: «ФСБ России пресечена деятельность члена запрещенной в России международной террористической организации „Исламское государство“, готовившего совершение диверсионно-террористического акта в Нижнем Новгороде. Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России».



Преступник готовил атаку в Нижнем Новгороде в день выборов президента России. У него было обнаружено самодельное взрывное устройство большой мощности и компоненты для изготовления бомб, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.



Управление ФСБ по Нижегородской области возбудило дело по фактам участия в деятельности запрещенной ИГ и подготовке к теракту.

