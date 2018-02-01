Минфин и «Смешарики» запустили «Азбуку финансовой грамотности»

Министерство финансов РФ и авторы популярного мультфильма «Сешарики» запускают проект «Азбука финансовой грамотности». Она должна привить детям правильное отношение к финансам.

«Смешарики» окунутся в непростой экономический мир, научатся прогнозировать, делать разумный выбор и приумножать капитал.



Всего до конца августа на YouTube выйдет девять серий. Первая уже доступна: в ней Нюша, Крош и Ёжик пытаются спастись на необитаемом острове при помощи инвестиций в кокосы и оценки потенциальных рисков.