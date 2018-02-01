Суровые морозы и теплый прием: как проходила подготовка к третьему пуску с Восточного

На орбиту этим утром выведены сразу 11 спутников, запущенных с нового космодрома Восточный. Они, как сообщает «Роскосмос», раскрыли солнечные батареи и уже взяты на управление. Среди них два отечественных аппарата «Канопус», предназначенных для наблюдения за чрезвычайными ситуациями на Земле, а также четыре американских. За нынешним, третьим стартом с Восточного специалисты следили особенно внимательно, поскольку предыдущий запуск закончился неудачей.
Подготовка к третьему старту на космодроме Восточный проходила в суровых погодных условиях. Уже больше недели в Амурской области стоят 30-градусные морозы. И это, конечно, стало дополнительной проверкой на прочность и для техники, и для специалистов, принимающих участие в подготовке. Но на график предстартовых работ погода не повлияла, все сделали строго по плану.
За три дня до пуска ракету-носитель с разгонным блоком и космическими аппаратами вывезли на стартовую площадку, особенность которой на космодроме Восточный — закрытая башня обслуживания. Благодаря такой конструкции даже в сильные морозы работать на старте гораздо проще.
Согревали на Восточном не только ракету. Для всех, кто приехал наблюдать за ее стартом, тоже приготовили в буквальном смысле горячий прием — привезли самовар с чаем. На новом космодроме рождаются новые космические традиции.
На борту «Союза» сразу 11 космических аппаратов. Девять из них — мини-спутники иностранных космических агентств, а еще два — и это главная нагрузка ракеты-носителя — российские спутники «Канопус», предназначенные для дистанционного зондирования Земли. Главная область их применения — мониторинг техногенных и природных чрезвычайных происшествий, таких как лесные пожары и наводнения. К 2021 году «Роскосмос» планирует вывести на орбиту не менее 15 таких спутников. Сегодняшний старт — один из первых шагов по увеличению этой орбитальной группировки.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Коневича.
За три дня до пуска ракету-носитель с разгонным блоком и космическими аппаратами вывезли на стартовую площадку, особенность которой на космодроме Восточный — закрытая башня обслуживания. Благодаря такой конструкции даже в сильные морозы работать на старте гораздо проще.
Согревали на Восточном не только ракету. Для всех, кто приехал наблюдать за ее стартом, тоже приготовили в буквальном смысле горячий прием — привезли самовар с чаем. На новом космодроме рождаются новые космические традиции.
На борту «Союза» сразу 11 космических аппаратов. Девять из них — мини-спутники иностранных космических агентств, а еще два — и это главная нагрузка ракеты-носителя — российские спутники «Канопус», предназначенные для дистанционного зондирования Земли. Главная область их применения — мониторинг техногенных и природных чрезвычайных происшествий, таких как лесные пожары и наводнения. К 2021 году «Роскосмос» планирует вывести на орбиту не менее 15 таких спутников. Сегодняшний старт — один из первых шагов по увеличению этой орбитальной группировки.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Коневича.
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