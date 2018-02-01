В Подмосковье девочка погибла из-за упавшего в ванну телефона

Следователи проводят проверку после гибели школьницы в подмосковном Серпухове.

По данным следователей, трагический инцидент произошел накануне вечером, 31 января. 13-летняя девочка находилась дома вместе с мамой. В какой-то момент она отправилась в ванную комнату, взяв с собой телефон с зарядным устройством и электрический удлинитель.



Через некоторое время мама девочки заглянула в ванную и увидела, что ее дочь лежит в ванне без движения. Мобильный телефон, подключенный к удлинителю, тоже был в воде.



По предварительной версии, девочка погибла от удара током. В ГСУ СК по Московской области сообщили, что проводится проверка.