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    В Подмосковье девочка погибла из-за упавшего в ванну телефона

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    В Подмосковье девочка погибла из-за упавшего в ванну телефона

    В Подмосковье девочка погибла <nobr>из-за</nobr> упавшего в ванну телефона

    Следователи проводят проверку после гибели школьницы в подмосковном Серпухове.

    По данным следователей, трагический инцидент произошел накануне вечером, 31 января. 13-летняя девочка находилась дома вместе с мамой. В какой-то момент она отправилась в ванную комнату, взяв с собой телефон с зарядным устройством и электрический удлинитель.

    Через некоторое время мама девочки заглянула в ванную и увидела, что ее дочь лежит в ванне без движения. Мобильный телефон, подключенный к удлинителю, тоже был в воде.

    По предварительной версии, девочка погибла от удара током. В ГСУ СК по Московской области сообщили, что проводится проверка.

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