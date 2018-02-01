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    В кемеровской школе подросток ударил ножом девочку

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    В кемеровской школе подросток ударил ножом девочку

    В кемеровской школе подросток ударил ножом девочку

    Ученик одной из кемеровских школ ранил ножом девочку. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

    По словам источника, мальчик ударил ножом девочку «по неизвестным пока причинам». Пострадавшая доставлена в больницу с легким ранением, передает «Интерфакс».

    Других подробностей собеседник агентства не сообщил.

    В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области факт произошедшего подтвердили, отметив, что на месте работают сотрудники полиции и отдела по делам несовершеннолетних.

    Пресс-служба администрации Кемеровской области в свою очередь сообщила, что инцидент произошел в школе N48, а ранение ученик девятого класса нанес девочке на перемене случайно.

    Из сообщения пресс-службы: «Учащийся демонстрировал одноклассникам принесенный из дома перочинный нож. Во время неловкого движения он случайно зацепил стоявшую рядом девочку».

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    В январе в российских школах произошло несколько нападений, осуществленных вооруженными подростками. Самым резонансным стал случай в школе № 127 в Перми, где двое подростков с ножами напали на четвероклассников. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 попали в больницы.

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