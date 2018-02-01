Российские военные привезли теплую одежду и обувь жителям Латакии

Российские военные привезли гуманитарную помощь для жителей Латакии. На этот раз — теплую одежду и обувь. Несмотря на то, что зима в провинции не похожа на нашу, именно пуховики и шапки там как нельзя кстати. Дело в том, что ночью достаточно прохладно, а в домах нет электричества и газа.

Погода на Ближнем Востоке крайне переменчивая, в один момент может быть тепло, а через час пойдет настоящий зимний дождь и холод будет продирать до костей, поэтому люди в маленькой сирийской деревушке были счастливы получить теплую одежду.



Партию зимней одежды и обуви в деревню привез российский гуманитарный конвой. Это помощь от Министерства обороны РФ и помощь, переданная в Сирию из Чеченской Республики.



Фатима, тренер по физкультуре: «В округе не работает ни одной фабрики. Я, например, живу в квартире, где нет ни света, ни газа, и я очень благодарна российскому народу за эту помощь. Правда, мы ей искренне рады».



Скотины в деревне почти не найти, за ней некому ухаживать. В основном там живут старики и дети. Купить обновки родители не в состоянии. Это слишком большая роскошь для бедняков, которые живут только тем, что выращивают в садах и огородах.



Школьники растут быстро, и уже через полгода новые пуховики, сапожки, джинсы и шапки окажутся малы. Но их никто не выбросит, так как семьи многодетные. Донашивать одежду и обувь старших младшие братья и сестры будут еще несколько лет.



Подробности — в видеоматериале.