Трое новосибирцев задохнулись в заведенной машине в запертом гараже

В Новосибирске выясняют обстоятельства гибели троих мужчин, тела которых обнаружили в запертом гараже с автомобилем с работающим двигателем.

По данным муниципальной спасательной службы МАСС, в ночь на 1 февраля жительница города сообщила, ее муж сообщил ей, что поставил машину в гараж в Калининском районе города, а после провал.



Когда в гаражный комплекс прибыли спасатели, дверь гаража была закрыта, а за ней слышался шум двигателя автомобиля. С помощью гидравлики и шанцевого инструмента спасатели вскрыли дверь и обнаружили в заведенной машине троих мужчин без признаков жизни.



СУ СК РФ по Новосибирской области: «1 февраля 2018 года около 5 часов утра в гараже, расположенном вблизи ул. Солидарности были обнаружены тела трех мужчин, которые находились в автомобиле, закрытом изнутри. При открытии гаражных ворот службой спасения, автомобиль находился в рабочем состоянии».



Врач скорой помощи констатировал смерть всех мужчин от удушья. Погибшим было 32, 33 и 38 лет.



Визуальных телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.