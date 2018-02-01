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    Трое новосибирцев задохнулись в заведенной машине в запертом гараже

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    Трое новосибирцев задохнулись в заведенной машине в запертом гараже

    Трое новосибирцев задохнулись в заведенной машине в запертом гараже

    В Новосибирске выясняют обстоятельства гибели троих мужчин, тела которых обнаружили в запертом гараже с автомобилем с работающим двигателем.

    По данным муниципальной спасательной службы МАСС, в ночь на 1 февраля жительница города сообщила, ее муж сообщил ей, что поставил машину в гараж в Калининском районе города, а после провал.

    Когда в гаражный комплекс прибыли спасатели, дверь гаража была закрыта, а за ней слышался шум двигателя автомобиля. С помощью гидравлики и шанцевого инструмента спасатели вскрыли дверь и обнаружили в заведенной машине троих мужчин без признаков жизни.

    СУ СК РФ по Новосибирской области: «1 февраля 2018 года около 5 часов утра в гараже, расположенном вблизи ул. Солидарности были обнаружены тела трех мужчин, которые находились в автомобиле, закрытом изнутри. При открытии гаражных ворот службой спасения, автомобиль находился в рабочем состоянии».

    Врач скорой помощи констатировал смерть всех мужчин от удушья. Погибшим было 32, 33 и 38 лет.

    Визуальных телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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