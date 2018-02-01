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    Экстренно севший в США самолет с российскими туристами вылетел на Кубу

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    Экстренно севший в США самолет с российскими туристами вылетел на Кубу

    Экстренно севший в США самолет с российскими туристами вылетел на Кубу

    Самолет российской чартерной авиакомпании Azur Air, совершивший экстренную посадку в американском городе Атлантик-Сити, вылетел на Кубу. Об этом сообщило генконсульство РФ в Нью-Йорке.

    Генконсульство РФ в Нью-Йорке: «Самолет с российскими гражданами вылетел из Атлантик-Сити в город Варадеро в 21:54 по местному времени».


    Ранее генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщало, что самолет совершил экстренную посадку в Атлантик-Сити из-за неисправного двигателя. По данным генконсульства, на борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа. В авикомпании уточнили эту информацию, заявив, что причиной посадки стал повышенный расход топлива.

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