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    На 20 регионов России обрушились мощные снегопады. Москва, метель, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа 20 регионов России обрушились мощные снегопады

    На 20 регионов России обрушились мощные снегопады

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    На 20 регионов России обрушились мощные снегопады

    На 20 регионов России обрушились мощные снегопады

    На 20 регионов России обрушились мощные снегопады

      Сразу 20 регионов России сейчас заметает. В Петропавловске-Камчатском закрыт аэропорт и отменены занятия в школах. Мощные снегопады обрушились на Приволжье и Центральную часть России.

      В Москве снегопад стал сильнейшим с начала зимы. Он не прекращался на протяжении 60 часов. Со столичных улиц уже вывезли порядка 700 тысяч кубометров снега и коммунальщики говорят, что это еще не предел. В аэропортах задерживаются рейсы. Все борты перед вылетом проходят специальную противо-обледенительную обработку. А полосы круглосуточно расчищает уборочная техника.

      На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград расчистить дорогу не успели. Там встали большегрузы, пробка растянулась на 20 километров. А вот жителей Саратова непогода, кажется, сплотила. Пассажиры рейсового автобуса, забуксовавшего на остановке, вышли из салона и вручную вернули его на маршрут.

      В Оренбургской области метель с порывами ветра до 20 метров в секунду. Сложная дорожная обстановка во Владимире и Ярославле. На федеральных трассах открыты 4 тысячи пунктов обогрева.

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