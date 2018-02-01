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    Пожар произошел на борту самолета в Волгограде. Волгоград, авиационные катастрофы и происшествия, пожары, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар произошел на борту самолета в Волгограде

    Пожар произошел на борту самолета в Волгограде

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    Пожар произошел на борту самолета в Волгограде

    Пожар произошел на борту самолета в Волгограде

    Пожар произошел на борту самолета в Волгограде

      Пожар вспыхнул на борту самолета, который следовал из Москвы в Волгоград. ЧП произошло сразу после приземления в аэропорту Волгограда.

      Вскоре стало известно, что загорелось переносное зарядное устройство одного из пассажиров. Оно было подключено к розетке в салоне воздушного судна.

      Самолет стал быстро наполняться дымом. Два пассажира смогли самостоятельно открыть аварийные выходы. Но выходили люди по обыкновенным трапам. В результате ЧП никто не пострадал. Пожар потушили бортпроводники и пассажиры.

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