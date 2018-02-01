Пожар произошел на борту самолета в Волгограде

Пожар вспыхнул на борту самолета, который следовал из Москвы в Волгоград. ЧП произошло сразу после приземления в аэропорту Волгограда.

Вскоре стало известно, что загорелось переносное зарядное устройство одного из пассажиров. Оно было подключено к розетке в салоне воздушного судна.



Самолет стал быстро наполняться дымом. Два пассажира смогли самостоятельно открыть аварийные выходы. Но выходили люди по обыкновенным трапам. В результате ЧП никто не пострадал. Пожар потушили бортпроводники и пассажиры.