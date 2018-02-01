WADA подтвердило уязвимость новых контейнеров для допинг-проб на ОИ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало Международному олимпийскому комитету отказаться от использования контейнеров для
допинг-проб нового образца на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
В пресс-релизе организации сообщается о подтверждении факта уязвимости контейнеров BEREG-KIT, разработанных в сентябре 2017 года швейцарской компании Berlinger. Оказалось, что их можно вскрыть даже без использования специальных инструментов.
WADA рекомендовало применять на Играх более раннюю модель контейнеров этой же фирмы, которая уже использовалась на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС. Генеральный директор WADA Оливье Ниггли уточнил, что Berlinger уже согласилась возобновить производство модели более раннего образца.
WADA рекомендовало применять на Играх более раннюю модель контейнеров этой же фирмы, которая уже использовалась на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС. Генеральный директор WADA Оливье Ниггли уточнил, что Berlinger уже согласилась возобновить производство модели более раннего образца.
Комментарии