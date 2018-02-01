Опубликованы новые видео перехвата американского разведчика российским Су-27

ВМС США опубликовали еще несколько видео перехвата американского
самолета-разведчика EP-3 российским самолетом Су-27, который произошел в Черном море 29 января.
В пояснении к записи говорится, что на видеороликах показаны маневры российского Су-27 «вокруг EP-3 ВВС США в непосредственной близости и в различных положениях».
В Госдепе действия российских летчиков назвали «небезопасными». При этом представители американской стороны заявили, что российский истребитель якобы приблизился к разведчику на расстояние около полутора метров. В Минобороны РФ парировали — полет проходил в полном соответствии с международными правилами.
В Госдепе действия российских летчиков назвали «небезопасными». При этом представители американской стороны заявили, что российский истребитель якобы приблизился к разведчику на расстояние около полутора метров. В Минобороны РФ парировали — полет проходил в полном соответствии с международными правилами.
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