В посольстве России обеспокоены состоянием дипсобственности в США

Власти Соединенных Штатов продолжают нарушать неприкосновенность российской дипломатической собственности и не дают проверить ее сохранность. Об этом говорится в среду заявлении посольства России в США.
Американские власти продолжают нарушать неприкосновенность дипломатической собственности РФ и не дают проверить ее сохранность. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении посольства России в США.
Из сообщения посольства: «Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить ее сохранность. Такая американская позиция неприемлема. Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется. Отказы послу России войти в здания, принадлежащие Российской Федерации, ничем не мотивируются. Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается».
Напомним, 31 августа 2017 года власти США потребовали от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти объекты по-прежнему являются собственностью России, кроме отделения торгового представительства в Нью-Йорке, которое было арендовано.
В зданиях проводились незаконные обыски, которые в США назвали «простой инспекцией». При этом американские власти не позволили российским дипломатам вывезти архив генконсульства.
Из сообщения посольства: «Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить ее сохранность. Такая американская позиция неприемлема. Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется. Отказы послу России войти в здания, принадлежащие Российской Федерации, ничем не мотивируются. Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается».
Напомним, 31 августа 2017 года власти США потребовали от Москвы освободить здания генконсульства в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти объекты по-прежнему являются собственностью России, кроме отделения торгового представительства в Нью-Йорке, которое было арендовано.
В зданиях проводились незаконные обыски, которые в США назвали «простой инспекцией». При этом американские власти не позволили российским дипломатам вывезти архив генконсульства.
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