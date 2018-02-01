Иметь или не иметь: может ли аренда быть выгоднее покупки

Все чаще россияне выбирают съемное жилье вместо ипотеки, такси вместо собственной машины. Даже еду все реже готовят дома. При этом не только экономят, но еще и умудряются зарабатывать! Как такое возможно? Разбирался репортер НТВ Алексей Квашенкин.

Кто-то не может жить без машины, кому-то она и даром не нужна. А кто-то нашел ей модную замену. В Москве набирает популярность каршеринг. Многие уже оценили его достоинства — не нужно обслуживать машину, заправлять, думать, что кто-то поцарапает ее или угонит. Конечно, затраты на аренду авто в разы больше, чем на заправку собственного. Но если прибавить расходы на страховку, обслуживание и прочее — окажется, что каршеринг часто выгодней покупки.



Удовольствие еще дороже — квартира. Но и здесь «не владеть» может оказаться экономичнее. Те, кто познал прелести аренды, поясняют: можно не брать ипотеку, а снимать квартиру, при этом имевшиеся деньги положить на депозит. И каждый месяц вносить сумму, которую пришлось бы платить за ипотеку, за вычетом денег за съем жилья.



Расчет прост: допустим, квартира стоит 6 млн рублей, ипотека под 13 процентов на 20 лет. Но если ежемесячный платеж класть в банк под проценты, отдавая лишь часть за съемное жилье, через 20 лет на вашем счету может оказаться больше 30 млн рублей. И уже на эти деньги вы покупаете новую квартиру. Сейчас, как утверждают профессионалы, благоприятный момент для накоплений.



На чем еще можно сэкономить? Разумеется, на еде. Статистика показала, что все больше молодых людей почти перестают готовить. Они не закупают продукты на неделю вперед, а предпочитают купить готовую еду или. В крайнем случае, в ход идет еда-конструктор. В пакете — ровно столько, сколько нужно для порции на двоих. Эта концепция прямо противоположна идее супермаркета, где маркетологи провоцируют купить всего и побольше. Так что и здесь можно сэкономить за счет отказа от лишних покупок.



Впрочем, дело не только в деньгах. Главное здесь — и это особенно важно для мегаполисов — экономия времени. Ученые говорят: так появляется новое поколение потребителей. У которых главная ценность не деньги и имущество, а время и личный комфорт.