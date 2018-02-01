ООН: конфликт в Донбассе стал одним из самых кровопролитных со Второй мировой войны

Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
В документе указано, что число жертв противостояния между Киевом и ополченцами продолжает расти. По данным ООН, в декабре 2017 года в Донбассе были убиты семь мирных жителей, еще 32 получили ранения.
Из доклада УКГВ: «Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 были ранены. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым высоким с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских».
Причиной гибели мирных жителей стали, в основном, обстрелы, передает ТАСС. Кроме того, некоторые из них попали под перекрестный огонь или подорвались на минах.
УКГВ также назвало минувший год «одним из самых смертоносных» для жителей восточной Украины. Согласно оценкам ООН, за это время были убиты 105 человек, 486 получили ранения. Это на 6% больше, чем в 2016 году.
Из доклада УКГВ: «Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 были ранены. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым высоким с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских».
Причиной гибели мирных жителей стали, в основном, обстрелы, передает ТАСС. Кроме того, некоторые из них попали под перекрестный огонь или подорвались на минах.
УКГВ также назвало минувший год «одним из самых смертоносных» для жителей восточной Украины. Согласно оценкам ООН, за это время были убиты 105 человек, 486 получили ранения. Это на 6% больше, чем в 2016 году.
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