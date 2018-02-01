СМИ: Трамп пытался выведать подробности расследования по «делу РФ»

Американские СМИ сообщили о встрече президента США Дональда Трампа с заместителем генпрокурора Родом Розенстайном. По некоторым данным, он пытался выяснить у него, в каком направлении движется расследование по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.
Согласно информации телекомпании CNN, встреча Трампа с Розенстайном состоялась в декабре 2017 года. В ходе беседы глава государства якобы интересовался подробностями расследования спецпрокурора Роберт Мюллер, который подчиняется непосредственно Розенстайну. Кроме того, во время разговора Трамп, по данным канала, спросил заместителя генпрокурора, в его ли он команде.
По мнению журналистов, такое поведение президента может вызвать новые вопросы по поводу того, пытался ли он препятствовать расследованию.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился дать показанию спецпрокурору по расследованию «вмешательства РФ в выборы» Роберту Мюллеру. Но заявил, что сначала проконсультироваться со своими адвокатами по данному вопросу.
Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
По мнению журналистов, такое поведение президента может вызвать новые вопросы по поводу того, пытался ли он препятствовать расследованию.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился дать показанию спецпрокурору по расследованию «вмешательства РФ в выборы» Роберту Мюллеру. Но заявил, что сначала проконсультироваться со своими адвокатами по данному вопросу.
Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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