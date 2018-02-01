Русская водка, что ты натворила: почему россияне отказываются пить «горькую»

В день рождения водки пришла сенсационная новость — в России употребление сорокаградусной сократилось. Что же стало причиной таких перемен? И какие еще нововведения ждут россиян с первого февраля?
А перемен, между прочим, немало. С первого февраля на 2,5 процента больше будут получать федеральные льготники, в том числе, инвалиды, ветераны, Герои России, Советского Союза и социалистического труда, а также граждане, подвергшиеся воздействию радиации. Проиндексируют и детские пособия. Больше получат те, кто решится усыновить ребенка. Ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет тоже вырастет.
Еще одна новость — загранпаспорт можно будет получить в МФЦ во всех крупных городах. Везде для этого будет специальное окно.
И новость для городов, где пройдут матчи ЧМ по футболу. Там начинают аккредитацию такси. Возить участников и гостей чемпионата будут автомобили не старше четырех лет, с желтым знаком госрегистрации, опознавательным фонарем и системой онлайн-слежения.
Все эти перемены инициировали власти. А вот отказ от крепкого алкоголя — решение самих россиян. Статистика к сорокаградусной неумолима: за последние 10 лет в России ее стали покупать ее в 3 раза реже. Предпочтение сегодня отдают менее крепким напиткам. Медики радостно констатируют: времена меняются, в тренде здоровый образ жизни, особенно среди молодежи. Так что не мудрено, что водка теряет лидерские позиции.
Впрочем, есть другое мнение: люди пить водку меньше не стали, просто у нее цена кусается, так что некоторые перешли на суррогат. Но специалисты с этим не согласны. И у них есть неоспоримые доказательства: согласно статистике, смертность в результате случайных отравлений алкоголем за этот период снизилась более чем в пять раз.
Ранее Федеральная антимонопольная служба подготовила и направила в Минздрав свои замечания по стратегии здорового образа жизни населения до 2025 года. Среди прочего там предложили добавлять рвотное в одеколоны и спиртовые моющие средства. В Минздраве идею не поддержали.
Еще одна новость — загранпаспорт можно будет получить в МФЦ во всех крупных городах. Везде для этого будет специальное окно.
И новость для городов, где пройдут матчи ЧМ по футболу. Там начинают аккредитацию такси. Возить участников и гостей чемпионата будут автомобили не старше четырех лет, с желтым знаком госрегистрации, опознавательным фонарем и системой онлайн-слежения.
Все эти перемены инициировали власти. А вот отказ от крепкого алкоголя — решение самих россиян. Статистика к сорокаградусной неумолима: за последние 10 лет в России ее стали покупать ее в 3 раза реже. Предпочтение сегодня отдают менее крепким напиткам. Медики радостно констатируют: времена меняются, в тренде здоровый образ жизни, особенно среди молодежи. Так что не мудрено, что водка теряет лидерские позиции.
Впрочем, есть другое мнение: люди пить водку меньше не стали, просто у нее цена кусается, так что некоторые перешли на суррогат. Но специалисты с этим не согласны. И у них есть неоспоримые доказательства: согласно статистике, смертность в результате случайных отравлений алкоголем за этот период снизилась более чем в пять раз.
Ранее Федеральная антимонопольная служба подготовила и направила в Минздрав свои замечания по стратегии здорового образа жизни населения до 2025 года. Среди прочего там предложили добавлять рвотное в одеколоны и спиртовые моющие средства. В Минздраве идею не поддержали.
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