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    На Украине официально объявили о прекращении работы судов в Крыму и Донбассе

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Полегенько
    На Украине официально объявили о прекращении работы судов в Крыму и Донбассе

    На Украине официально объявили о прекращении работы судов в Крыму и Донбассе

    На Украине официально объявили о прекращении работы судов в Крыму и Донбассе
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Полегенько

    • Высший совет правосудия Украины решил прекратить работу украинских судов в Крыму и на неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

    Из текста сообщения: «9 января 2018 в ВСП поступило представление председателя верховного суда о прекращении работы судов в автономной республике Крым, Донецкой и Луганской областях. Высший совет правосудия постановил прекратить работу местных и апелляционных судов».

    При этом в Совете заявили, что решение было принято «в связи с мерами по борьбе с терроризмом» на соответствующих территориях и чтобы обеспечить надлежащий перевод судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня.

    Весной 2014 года в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав РФ. За это проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. При этом Киев по-прежнему считает Крым украинской, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно напоминала, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. И этот вопрос обсуждению не подлежит.

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