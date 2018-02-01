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    Противоракетные испытания США на Гавайях окончились неудачей

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    • Фото: Reuters © 2018, Toru Hanai
    Противоракетные испытания США на Гавайях окончились неудачей

    Противоракетные испытания США на Гавайях окончились неудачей

    Противоракетные испытания США на Гавайях окончились неудачей
  • Фото: Reuters © 2018, Toru Hanai

    • Американские военные провели неудачные испытания в районе Гавайских островов. Они тестировали систему ПРО Aegis и одно из ее средств поражения — зенитную управляемую ракету SM-3.

    По информации телеканала CNN, зенитная ракета не смогла перехватить запущенный с самолета объект. В Пентагоне не стали отрицать неудачу, но подробнее рассказывать о деталях стрельб отказались.

    При этом, как отмечает РИА Новости, на минувшей неделе Пентагон опубликовал доклад, в котором выразил уверенность, что Соединенные Штаты смогут защитить территорию Гавайев от северокорейских межконтинентальных ракет и ракет средней дальности.

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    Напомним, в середине января жители американских Гавайев получили СМС о том, что к штату приближается баллистическая ракета. Лишь спустя 37 минут на мобильные телефоны гавайцев пришло опровержение. Тихоокеанское командование США сообщило, что тревога была ложной.

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