Противоракетные испытания США на Гавайях окончились неудачей

Американские военные провели неудачные испытания в районе Гавайских островов. Они тестировали систему ПРО Aegis и одно из ее средств поражения — зенитную управляемую ракету
SM-3.
По информации телеканала CNN, зенитная ракета не смогла перехватить запущенный с самолета объект. В Пентагоне не стали отрицать неудачу, но подробнее рассказывать о деталях стрельб отказались.
При этом, как отмечает РИА Новости, на минувшей неделе Пентагон опубликовал доклад, в котором выразил уверенность, что Соединенные Штаты смогут защитить территорию Гавайев от северокорейских межконтинентальных ракет и ракет средней дальности.
Напомним, в середине января жители американских Гавайев получили СМС о том, что к штату приближается баллистическая ракета. Лишь спустя 37 минут на мобильные телефоны гавайцев пришло опровержение. Тихоокеанское командование США сообщило, что тревога была ложной.
При этом, как отмечает РИА Новости, на минувшей неделе Пентагон опубликовал доклад, в котором выразил уверенность, что Соединенные Штаты смогут защитить территорию Гавайев от северокорейских межконтинентальных ракет и ракет средней дальности.
Напомним, в середине января жители американских Гавайев получили СМС о том, что к штату приближается баллистическая ракета. Лишь спустя 37 минут на мобильные телефоны гавайцев пришло опровержение. Тихоокеанское командование США сообщило, что тревога была ложной.
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