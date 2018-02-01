Новые киногерои Украины: Киев выделяет деньги на фильмы про Бандеру и Петлюру

Ровно через год на Украине состоится премьера фильма с громким названием «Я — Бандера». Снимает его мало известный даже на родине режиссер Дмитрий Мухарский. Создатели пообещали сделать из основателя УПА человека. Даже на Украине многие возмутились: а что, Бандера тоже человек?

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Варшава внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции о признании Волынской резни геноцидом поляков. Отношение к этой трагедии, когда бойцы УПА зачищали Западную Украину от поляков и зверски убили сотни тысяч человек, стало точкой кипения в отношениях двух стран.



Польские депутаты ввели уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой. Теперь за поддержку УПА в Польше дают три года. И это, по сути, закрывает польские границы для высшего киевского руководства, учитывая, что оно практически в полном составе поддерживает националистов. Достаточно вспомнить появление в Киеве проспекта Бандеры и признание его сторонников борцами за независимость Украины.



Но Киев как будто специально провоцирует поляков. Украинский Минкульт дал зеленый свет кинофильмам, прославляющим национализм.



Елена Бойко, политолог: «К сожалению, если складывается так, что человек глуп, обе руки левые и растут из задницы, то остается гордиться только своей национальностью. Все, что происходит на Украине — песни, танцы, гимнастические упражнения, даже секс — происходит с таким политическим уклоном».



Не удивительно, что бандеровцы на Украине стали положительными героями новых фильмов, и факты никого не волнуют. Например, лидер националистов не убивал, а был чуть ли не другом всех евреев. А Симон Петлюра, по задумке авторов, освобождал Украину, а не сдал в 1920 году полякам Львов.



Юрий Грымов, режиссер: «Это приведет только к очередному столкновению мнений, позиций. Это не имеет никакого отношения к кинематографу, то есть кино, которое должно образовывать, развлекать. Это абсолютно политическая штука: раскачать, уничтожить и внести смуту в отношения русских и украинцев».



Впрочем, эта смута — как в украинской истории, таки и в ее современности, — не очень то интересна зрителю. В прошлом году в прокат вышел фильм «Киборги» о «защитниках Донецкого аэропорта» из Нацгвардии. Боевик не собрал даже половины потраченных денег — в Херсоне, например, на премьеру пришли шесть человек. А в Черновцах его не взяли в прокат вообще. Но авторы считают, что в следующем году «Киборги» могут взять «Оскар» от Украины.



