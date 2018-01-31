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    ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25–1,5%

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    ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25–1,5%

    ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,<nobr>25–1</nobr>,5%

    Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25–1,5% годовых. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

    Из сообщения ФРС: «Принимая во внимание реализованные и ожидавшиеся условия на рынке труда, а также инфляцию, Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам в размере от 1,25% до 1,5%».

    Это решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и участников рынка. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты опроса, проведенного ранее изданием Bloomberg. Все 94 опрошенных эксперта выразили уверенность, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.

    При этом Федрезерв указал на то, что инфляция в США поднимется в этом году к целевому уровню примерно в 2%, передает «Интерфакс».

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