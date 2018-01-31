ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25–1,5%

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,
25–1,5% годовых. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Из сообщения ФРС: «Принимая во внимание реализованные и ожидавшиеся условия на рынке труда, а также инфляцию, Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам в размере от 1,25% до 1,5%».
Это решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и участников рынка. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты опроса, проведенного ранее изданием Bloomberg. Все 94 опрошенных эксперта выразили уверенность, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.
При этом Федрезерв указал на то, что инфляция в США поднимется в этом году к целевому уровню примерно в 2%, передает «Интерфакс».
Это решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и участников рынка. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты опроса, проведенного ранее изданием Bloomberg. Все 94 опрошенных эксперта выразили уверенность, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.
При этом Федрезерв указал на то, что инфляция в США поднимется в этом году к целевому уровню примерно в 2%, передает «Интерфакс».
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