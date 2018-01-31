Россия и Сирия подписали документ по восстановлению энергообъектов в САР

Россия и Сирия подписали дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетики. Речь идет о восстановлении, модернизации и строительстве новых энергообъектов в САР. Об этом сообщили в Минэнерго России.
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Минэнерго России: «Дорожная карта предусматривает поэтапную реализацию стратегически важных проектов по восстановлению, модернизации, а также строительству новых энергообъектов на территории Сирии».
С российской стороны подпись под документом поставил министр энергетики Александр Новак, с сирийской — его коллега Мухаммед Зухейр Харбутли.
Накануне в ходе конгресса сирийского нацдиалога стороны договорились внести изменения в конституцию страны. Над новой редакцией будет работать специальный комитет. В МИД РФ выразили надежду, что сочинские переговоры могут стать основой для мирного процесса в САР.
С российской стороны подпись под документом поставил министр энергетики Александр Новак, с сирийской — его коллега Мухаммед Зухейр Харбутли.
Накануне в ходе конгресса сирийского нацдиалога стороны договорились внести изменения в конституцию страны. Над новой редакцией будет работать специальный комитет. В МИД РФ выразили надежду, что сочинские переговоры могут стать основой для мирного процесса в САР.
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