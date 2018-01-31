Путин призвал к прагматичному диалогу с Францией

Франция является одним из главных партнеров России в Европе, диалог с ней необходимо строить на прагматичной и равноправной основе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями экономического совета ассоциаций
Франко-российской торгово-промышленной палаты.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы рассматриваем Францию в качестве одного из ключевых партнеров России в Европе, стремимся развивать диалог с вашей страной по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня на прагматичной и равноправной основе. И, конечно же, уделяем внимание торгово-экономическому сотрудничеству».
По словам президента, товарооборот между странами по итогам 11 месяцев 2017 года увеличился на 15%. Он подчеркнул, что «накопленные капиталовложения из Франции в Россию достигли почти $14 млрд».
Путин отметил, что в самых разных отраслях российской экономики работают более 500 французских фирм, а сотрудничество двух стран в сфере энергетики имеет стратегическое значение, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Французские компании получили доступ на российский рынок энергоносителей, Engie планирует принять участие вместе с „Газпромом“ в строительстве „Северного потока — 2“, Total помогала возводить завод СПГ на Ямале».
Российский лидер поприветствовал стремление Франции размещать производства в России, давать заказы российским малым и средним предприятиям.
По словам президента, товарооборот между странами по итогам 11 месяцев 2017 года увеличился на 15%. Он подчеркнул, что «накопленные капиталовложения из Франции в Россию достигли почти $14 млрд».
Путин отметил, что в самых разных отраслях российской экономики работают более 500 французских фирм, а сотрудничество двух стран в сфере энергетики имеет стратегическое значение, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Французские компании получили доступ на российский рынок энергоносителей, Engie планирует принять участие вместе с „Газпромом“ в строительстве „Северного потока — 2“, Total помогала возводить завод СПГ на Ямале».
Российский лидер поприветствовал стремление Франции размещать производства в России, давать заказы российским малым и средним предприятиям.
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