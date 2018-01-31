В Пентагоне рассказали о плане возможной войны с Россией и Китаем

В Пентагоне разрабатывают планы возможной войны с Россией и Китаем. Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штаба ВС США, генерал Пол Сельва рассказал об особенностях этих вероятных столкновений.
В Пентагоне разрабатывают план действий на случай, если произойдет война с Россией или Китаем. Генерал Пол Сельва в интервью порталу Defense News заявил, что это были бы две уникальные схватки, хотя они и имеют общие элементы, но в целом принципиально отличаются.
В случае, если начнется война с Китаем, то, как считают в Пентагоне, основные сражения произойдут на море и в воздухе. А на сухопутных войсках и корпус морской пехоты будет возложена функция поддержки.
Сценарий для возможной войны с Россией иной. В основном будут задействованы сухопутные и военно-воздушные силы. Но и флот сыграет важную роль в доставке войск, так как, чтобы добраться до России, нужно пересечь Атлантику.
Сельва уточнил, что в Новой национальной оборонной стратегии США Россия намеренно рассматривается как глобальная, а не только европейская угроза.
Генерал также рассказал, что стратегам Пентагона, которые занимаются разработкой планов возможных войн, предстоит определить, какой конфликт — с Россией или Китаем — наиболее вероятен. А также им нужно рассчитать, хватит ли средств на подготовку ко всем вызовам одновременно.
В случае, если начнется война с Китаем, то, как считают в Пентагоне, основные сражения произойдут на море и в воздухе. А на сухопутных войсках и корпус морской пехоты будет возложена функция поддержки.
Сценарий для возможной войны с Россией иной. В основном будут задействованы сухопутные и военно-воздушные силы. Но и флот сыграет важную роль в доставке войск, так как, чтобы добраться до России, нужно пересечь Атлантику.
Сельва уточнил, что в Новой национальной оборонной стратегии США Россия намеренно рассматривается как глобальная, а не только европейская угроза.
Генерал также рассказал, что стратегам Пентагона, которые занимаются разработкой планов возможных войн, предстоит определить, какой конфликт — с Россией или Китаем — наиболее вероятен. А также им нужно рассчитать, хватит ли средств на подготовку ко всем вызовам одновременно.
Комментарии