Суд арестовал больше трети акций банка «Возрождение»

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск «Промсвязьбанка» к 10 иностранных компаниям.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда, в качестве обеспечения по иску был наложен арест на акции банка «Возрождение». В общей сложности было арестовано 9 058 431 обыкновенных акций банка (38,1%).
Кроме этого, «Промсвязьбанк» просил арестовать более 60 млрд рублей на счетах, открытых в филиале «Промсвязьбанк-Кипр».
Представитель «Промсвязьбанка»: «Указанные меры направлены на обеспечение имущественных требований „Промсвязьбанка“ и имеют своей главной целью последующее исполнение судебного акта российского суда в России и за ее пределами».
Он добавил, что «Промсвязьбанк» будет добиваться возврата незаконно выведенных финансов всеми законными способами.
Ранее «Промсвязьбанк» подал иск к 10 иностранным компаниям, в том числе к Promsvyaz Capital B. V. — структуре бывших собственников банка братьев Ананьевых. Бенефициарами банка «Возрождение» являются бывшие владельцы «Промсвязьбанка», о санации которого ЦБ объявил в декабре 2017 года.
Кроме этого, «Промсвязьбанк» просил арестовать более 60 млрд рублей на счетах, открытых в филиале «Промсвязьбанк-Кипр».
Представитель «Промсвязьбанка»: «Указанные меры направлены на обеспечение имущественных требований „Промсвязьбанка“ и имеют своей главной целью последующее исполнение судебного акта российского суда в России и за ее пределами».
Он добавил, что «Промсвязьбанк» будет добиваться возврата незаконно выведенных финансов всеми законными способами.
Ранее «Промсвязьбанк» подал иск к 10 иностранным компаниям, в том числе к Promsvyaz Capital B. V. — структуре бывших собственников банка братьев Ананьевых. Бенефициарами банка «Возрождение» являются бывшие владельцы «Промсвязьбанка», о санации которого ЦБ объявил в декабре 2017 года.
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