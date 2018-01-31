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    В Домодедово рассказали, как справляются с последствиями мощного снегопада. аэропорт Домодедово, зима, самолеты, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Домодедово рассказали, как справляются с последствиями мощного снегопада

    В Домодедово рассказали, как справляются с последствиями мощного снегопада

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    В Домодедово рассказали, как справляются с последствиями мощного снегопада

    В Домодедово рассказали, как справляются с последствиями мощного снегопада

    В Домодедово рассказали, как справляются с последствиями мощного снегопада

      Сильный снегопад в столице, местами с метелью, сильно осложнил работу общественного транспорта и внес коррективы в планы пассажиров воздушных гаваней. Однако в аэропорту Домодедово рассказали, что оперативно справляются с последствиями удара стихии.

      Инструктор по предварительной обработке аэропорта Евгений Петров рассказал журналистам, как в Домодедово справляются с последствиями снегопада. Он рассказал о противообледенительной обработке самолетов, отметив, что решение об этом принимается индивидуально по каждому воздушному судну после предварительного осмотра.

      Пилот Станислав Ваховский рассказал, что сегодняшний снегопад — серьезное испытание для аэропорта, пассажиров и экипажей. Он рассказал о действиях летчиков при такой погоде. Также он подчеркнул необходимость «предельной внимательности».

      Станислав Ваховский: «Увеличиваем количество процедур, которые нам нужно выполнить перед взлетом. Это будет обязательная противообледенительная обработка воздушного судна, после которой мы начнем наш рейс».

      Пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов в свою очередь отметил, что снег в столице идет как минимум 60 часов подряд и «это самые тяжелые дни за текущий сезон» для воздушной гавани.

      Александр Власов: «Несмотря на это, больше 500 рейсов мы обслужили за прошедшие сутки. Отмен и задержек рейсов, которые были бы вызваны метеоусловиями, нет».

      Он отметил, что аэропорт работает штатно, а спецтехника для уборки полосы и средства для противообледенительной обработки самолетов есть «в необходимом количестве».

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