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    Петербуржцам станет удобнее голосовать на выборах президента. Санкт-Петербург, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцам станет удобнее голосовать на выборах президента

    Петербуржцам станет удобнее голосовать на выборах президента

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    Петербуржцам станет удобнее голосовать на выборах президента

    Петербуржцам станет удобнее голосовать на выборах президента

      Сегодня представители Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассказали о нововведениях, которые сделают процесс волеизъявления быстрым и простым.

      Новый порядок голосования по месту нахождения петербуржцы и гости города могут опробовать уже сегодня. Для этого достаточно посетить любой из 58 многофункциональных центров. Предъявив паспорт с пропиской или без, будущий избиратель оставляет заявление, в котором указывает, где именно планирует проголосовать 18 марта.

      В день президентских выборов ему останется только прийти на избирательный участок по заявленному адресу и выполнить свой гражданский долг. Раньше для этого приходилась брать открепительный талон по месту прописки, которое могло находиться за тысячи километров.

      На установку и тестирование нового программного обеспечения сотрудникам многофункциональных центров понадобилось около двух месяцев, зато теперь процедура занимает не более десяти минут.

      На портале госуслуг можно подать заявление онлайн. Еще один способ — явиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или в период с 25 февраля по 12 марта обратиться прямиком в любую участковую избирательную комиссию.

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