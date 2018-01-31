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    Поезд с американскими конгрессменами врезался в мусоровоз: есть погибший

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    • Фото: @LauraCPerrot /twitter.com
    Поезд с американскими конгрессменами врезался в мусоровоз: есть погибший

    Поезд с американскими конгрессменами врезался в мусоровоз: есть погибший

    Поезд с американскими конгрессменами врезался в мусоровоз: есть погибший
  • Фото: @LauraCPerrot /twitter.com

    • В Западной Виргинии произошла авария на железнодорожных путях. Поезд, в котором находились американские конгрессмены, врезался в грузовик.

    Один из пассажиров — республиканский конгрессмен Брэдли Бирн, заявил, что есть пострадавшие в аварии. На своей странице в Twitter он уточнил, что вместе с ним в составе находились его коллеги из республиканской партии. Но пока точное число конгрессменов, ехавших в поезде, не установлено.

    Брэдли Бирн: «Поезд с членами республиканской партии по пути на наше выездное мероприятие попал в аварию, но я и Ребекка в порядке. Службы безопасности и врачи прибыли на место и обеспечивают безопасность и помощь пострадавшим».



    Следом за ним в Twitter начали отмечаться другие республиканцы, которые сообщали, что не пострадали в аварии. Один из них — Стив Дайнс — добавил, что молится за водителей грузовика, в который врезался поезд.



    Конгрессмен Роджер Маршалл уточнил, что поезд врезался в мусоровоз. Врачей, находившихся в составе, попросили помочь. Маршалл, у которого есть медицинское образование, отправился на помощь пострадавшим.



    Аварию уже прокомментировали в Вашингтоне. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что при столкновении поезда и мусоровоза погиб один человек. Она отметила, что президента Трампа уже уведомили о произошедшем и он получает регулярные обновления информации.

    Сара Сандерс: «Подтверждается, что один человек погиб, еще один получил серьезные травмы».

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