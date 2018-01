Поезд с американскими конгрессменами врезался в мусоровоз: есть погибший

The train carrying GOP members to our retreat had a collision, but Rebecca and I are both okay. Security and doctors on board are helping secure the scene and treat injuries. — Rep. Bradley Byrne (@RepByrne) 31 января 2018 г.

The train carrying GOP members to our retreat had a collision, but Rebecca and I are both okay. Security and doctors on board are helping secure the scene and treat injuries. — Rep. Bradley Byrne (@RepByrne) 31 января 2018 г.

The train hit a garbage truck, they’re asking for doctors on the trains to help. Right now Dr. Marshall is helping people who are injured. — Dr. Roger Marshall (@RogerMarshallMD) 31 января 2018 г.

Один из пассажиров — республиканский конгрессмен Брэдли Бирн, заявил, что есть пострадавшие в аварии. На своей странице в Twitter он уточнил, что вместе с ним в составе находились его коллеги из республиканской партии. Но пока точное число конгрессменов, ехавших в поезде, не установлено.: «Поезд с членами республиканской партии по пути на наше выездное мероприятие попал в аварию, но я и Ребекка в порядке. Службы безопасности и врачи прибыли на место и обеспечивают безопасность и помощь пострадавшим».Следом за ним в Twitter начали отмечаться другие республиканцы, которые сообщали, что не пострадали в аварии. Один из них — Стив Дайнс — добавил, что молится за водителей грузовика, в который врезался поезд.Конгрессмен Роджер Маршалл уточнил, что поезд врезался в мусоровоз. Врачей, находившихся в составе, попросили помочь. Маршалл, у которого есть медицинское образование, отправился на помощь пострадавшим.Аварию уже прокомментировали в Вашингтоне. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что при столкновении поезда и мусоровоза погиб один человек. Она отметила, что президента Трампа уже уведомили о произошедшем и он получает регулярные обновления информации.: «Подтверждается, что один человек погиб, еще один получил серьезные травмы».