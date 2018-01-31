Четыре человека погибли в ДТП с участием шести машин в Пензенской области

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в результате ДТП в Пензенской области с участием шести машин, четыре из которых грузовые.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, авария произошла на 537-м километре автодороги М5 «Урал» недалеко от населенного пункта Вирга.
Из сообщения источника: «Произошло ДТП с участием четырех грузовых и двух легковых автомобилей. По предварительным данным, четыре человека погибли, еще трое госпитализированы».
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции.
Из сообщения источника: «Произошло ДТП с участием четырех грузовых и двух легковых автомобилей. По предварительным данным, четыре человека погибли, еще трое госпитализированы».
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции.
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