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    Четыре человека погибли в ДТП с участием шести машин в Пензенской области

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    Четыре человека погибли в ДТП с участием шести машин в Пензенской области

    Четыре человека погибли в ДТП с участием шести машин в Пензенской области

    Четыре человека погибли, еще трое пострадали в результате ДТП в Пензенской области с участием шести машин, четыре из которых грузовые.

    Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, авария произошла на 537-м километре автодороги М5 «Урал» недалеко от населенного пункта Вирга.

    Из сообщения источника: «Произошло ДТП с участием четырех грузовых и двух легковых автомобилей. По предварительным данным, четыре человека погибли, еще трое госпитализированы».

    На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции.

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