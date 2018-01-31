В Azur Air назвали причину незапланированной посадки самолета в США

Самолет российской чартерной авиакомпании Azur Air, летевший на Кубу, приземлился в аэропорту
Атлантик-Сити. В компании назвали причину незапланированной посадки.
Российское консульство в Нью-Йорке ранее сообщило, что российский лайнер Azur Air экстренно сел в Атлантик-Сити из-за проблем с двигателем. В авикомпании уточнили эту информацию, заявив, что причиной посадки стал повышенный расход топлива.
Представитель Azur Air: «При выполнении рейса ZF 555 авиакомпании, следовавшего по маршруту Москва — Варадеро (Куба), экипаж обнаружил повышенный расход топлива. Командир принял решение совершить посадку на запасном аэродроме. Посадка прошла в штатном режиме».
При этом в Azur Air отметили, что посадка не была экстренной. Экипаж посадил лайнер в Атлантик-Сити «спустя несколько часов ожидания разрешения от американских властей». Пассажиры были доставлены в терминал. В авиакомпании сообщили, что для них организовали питание, кроме того, прорабатывается вопрос о предоставлении пассажирам гостиницы в случае длительной задержки.
Представитель Azur Air: «Процессы несколько усложняются строгим визовым режимом США, тем не менее авиакомпания предпринимает все возможные действия для минимизации времени задержки данного рейса. В данный момент экипаж совместно с американскими техническими специалистами ведут работы по осмотру воздушного судна».
В свою очередь источник «Интерфакса» в наземных службах аэропорта заявил, что причиной посадки стало подтекание топлива на правом двигателе. Неисправность надеются устранить силами техперсонала аэропорта Атлантик-Сити. Если сделать это не удастся, то в Атлантик-Сити может быть направлен резервный борт для доставки пассажиров на Кубу.
Представитель Azur Air: «При выполнении рейса ZF 555 авиакомпании, следовавшего по маршруту Москва — Варадеро (Куба), экипаж обнаружил повышенный расход топлива. Командир принял решение совершить посадку на запасном аэродроме. Посадка прошла в штатном режиме».
При этом в Azur Air отметили, что посадка не была экстренной. Экипаж посадил лайнер в Атлантик-Сити «спустя несколько часов ожидания разрешения от американских властей». Пассажиры были доставлены в терминал. В авиакомпании сообщили, что для них организовали питание, кроме того, прорабатывается вопрос о предоставлении пассажирам гостиницы в случае длительной задержки.
Представитель Azur Air: «Процессы несколько усложняются строгим визовым режимом США, тем не менее авиакомпания предпринимает все возможные действия для минимизации времени задержки данного рейса. В данный момент экипаж совместно с американскими техническими специалистами ведут работы по осмотру воздушного судна».
В свою очередь источник «Интерфакса» в наземных службах аэропорта заявил, что причиной посадки стало подтекание топлива на правом двигателе. Неисправность надеются устранить силами техперсонала аэропорта Атлантик-Сити. Если сделать это не удастся, то в Атлантик-Сити может быть направлен резервный борт для доставки пассажиров на Кубу.
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