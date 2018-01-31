«Перевод с русского»: демократы раскритиковали речь Трампа за отсутствие угроз в адрес РФ

Дональд Трамп впервые обратился к конгрессу с посланием «О положении страны». В США президентское обращение стало телевизионным блокбастером — аудиторию оценили в 40 миллионов зрителей.
Пресса отмечает, что глава Белого дома постарался произнести максимально вдохновляющую речь — он много говорил о силе Америки, росте экономики и сокращении безработицы, призывал законодателей к единству во имя достижения американской мечты. Однако его выступление прерывалось не только бурными аплодисментами со стороны конгрессменов-республиканцев, но и недовольными выкриками демократов.
А сенатор Луис Гутьеррес и вовсе заявил, что это послание «переведено с русского».
Луис Гутьеррес, сенатор США: «Хотя я не согласен практически со всем, что он сказал, речь Трампа была ясна и хорошо изложена. Тот, кто перевел ему речь с русского, проделал отличную работу».
Никаких добрых слов в адрес России в послании Трампа нет, но он не сказал и ничего плохого, в том числе ни слова о якобы вмешательстве Москвы в выборы, о необходимости введения новых санкций и давления. Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, это многими расценивается как поклон Трампа в сторону России и возмущает демократов. Речь Трампа они назвали «разделяющей Америку».
Незадолго до выступления Трамп отказался вводить новые санкции в отношении России, и демократы сразу же обвинили президента США в потакании Кремлю. На этом же фоне выяснилось, что глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, находящийся под санкциями, ездил в США и обсуждал с американскими разведчиками борьбу с терроризмом.
Демократы возмутились, что об этом стало известно только после визита, и вновь заговорили о сговоре.
Чак Шумер, сенатор США: «Посол России в США сообщил, что глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, находящийся в санкционном списке, посещал нашу страну и встречался с коллегами. Администрация Трампа должна немедленно внести ясность и ответить на вопросы, с какими должностными лицами США он встречался, виделся ли он с кем-то из Совета национальной безопасности и из Белого дома и что они обсуждали».
Теперь демократы требуют ответа на вопрос о том, как человек из санкционного списка смог попасть в США. Получается, что конгресс принимает санкционные законы, а Белый дом пытается их обойти.
Подробности — в видеоматериале.
А сенатор Луис Гутьеррес и вовсе заявил, что это послание «переведено с русского».
Луис Гутьеррес, сенатор США: «Хотя я не согласен практически со всем, что он сказал, речь Трампа была ясна и хорошо изложена. Тот, кто перевел ему речь с русского, проделал отличную работу».
Никаких добрых слов в адрес России в послании Трампа нет, но он не сказал и ничего плохого, в том числе ни слова о якобы вмешательстве Москвы в выборы, о необходимости введения новых санкций и давления. Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, это многими расценивается как поклон Трампа в сторону России и возмущает демократов. Речь Трампа они назвали «разделяющей Америку».
Незадолго до выступления Трамп отказался вводить новые санкции в отношении России, и демократы сразу же обвинили президента США в потакании Кремлю. На этом же фоне выяснилось, что глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, находящийся под санкциями, ездил в США и обсуждал с американскими разведчиками борьбу с терроризмом.
Демократы возмутились, что об этом стало известно только после визита, и вновь заговорили о сговоре.
Чак Шумер, сенатор США: «Посол России в США сообщил, что глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, находящийся в санкционном списке, посещал нашу страну и встречался с коллегами. Администрация Трампа должна немедленно внести ясность и ответить на вопросы, с какими должностными лицами США он встречался, виделся ли он с кем-то из Совета национальной безопасности и из Белого дома и что они обсуждали».
Теперь демократы требуют ответа на вопрос о том, как человек из санкционного списка смог попасть в США. Получается, что конгресс принимает санкционные законы, а Белый дом пытается их обойти.
Подробности — в видеоматериале.
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