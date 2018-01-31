Летевший из России на Кубу лайнер экстренно сел в США

Об аварийной посадке самолета авиакомпании Azur Air в г. Атлантик-Сити



По информации Службы таможенного и пограничного контроля США, рейс российской чартерной авиакомпании «Azur Air», следовавший из России на Кубу, 31 января 2018 г. совершил экстренную посадку — Russian Consulate (@rcgnewyork) 31 января 2018 г.

Лайнер летел из России на Кубу. На борту находились 294 пассажира и 14 членов экипажа. Причиной экстренной посадки в Атлантик-Сити стала неисправность двигателя самолета.На место выехали дипломаты генконсульства РФ в Нью-Йорке, чтобы оказать россиянам необходимую помощь и содействие. По их данным, пассажиры с борта Azur Air сейчас находится в зоне ожидания аэропорта.