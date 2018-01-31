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    Летевший из России на Кубу лайнер экстренно сел в США

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    Летевший из России на Кубу лайнер экстренно сел в США

    Летевший из России на Кубу лайнер экстренно сел в США

    Летевший из России на Кубу лайнер экстренно сел в США
  • Фото: azurair.com

    • Самолет авиакомпании Azur Air совершил вынужденную экстренную посадку в аэропорту Атлантик-Сити.

    Лайнер летел из России на Кубу. На борту находились 294 пассажира и 14 членов экипажа. Причиной экстренной посадки в Атлантик-Сити стала неисправность двигателя самолета.

    На место выехали дипломаты генконсульства РФ в Нью-Йорке, чтобы оказать россиянам необходимую помощь и содействие. По их данным, пассажиры с борта Azur Air сейчас находится в зоне ожидания аэропорта.




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